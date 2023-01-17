На Украине погиб контрактник из Учалинского района

В ходе СВО на Украине погиб 37-летний капитан контрактной службы, командир гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Радик Янбеков, сообщили в администрации Учалинского района. Похороны состоялись вчера в селе Ахуново.

Радик Янбеков родился 20 января 1985 года в Баймаке. В 2002 году окончил школу в Учалах. С 2003 по 2008 годы обучался в Екатерининском высшем артиллерийском командном училище, затем прошел службу в ВС РФ. Погиб 1 января во время боевого задания. Радик Янбеков награжден орденом генерала Шаймуратова посмертно.

Майя Иванова

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