Экс-министру здравоохранения Приангарья продлили содержание под стражей

Кировский районный суд Иркутска продлил срок содержания под стражей экс-министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, бывший чиновник по ходатайству следственных органов пробудет в СИЗО до 12 апреля нынешнего года. В суде при этом уточнили, что «при необходимости срок ареста может быть продлен».

Яков Сандаков был арестован 17 ноября 2022 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, экс-министр причастен к получению взятки в размере 7 млн руб. за содействие коммерческому предприятию в заключении госконтракта на поставку медоборудования, а также к мошеннической схеме, нанесшей ущерб бюджету в размере 10 млн руб.

Предшественник Якова Сандакова на посту министра Наталья Ледяева 20 декабря прошлого года была осуждена почти на семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд первой инстанции установил, что под ее покровительством группа местных жителей, в том числе родной сын, в разгар пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году поставляла в медучреждения региона фальсифицированные медицинские маски. Ущерб для бюджета составил более 90 млн руб.

Подробнее о деле Якова Сандакова — в материале «Ъ» «В минздрав зачастило следствие».

Влад Никифоров, Иркутск