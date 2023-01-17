Danone снизит на 30% выбросы метана от производства молока

Один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции французская компания Danone представила план сокращения на 30% выбросов метана в цепочке поставок свежего молока.

Согласно расчетам компании, которая работает напрямую с 58 тыс. фермерских хозяйств в 20 странах мира, к 2030 году она сможет добиться того, чтобы в атмосферу не попали 1,2 млн тонн метановых выбросов в пересчете на углекислый газ. До этого в период с 2018 по 2020 год Danone, по данным компании, уже удалось снизить выбросы метана на 14%.

Новый план Danone предусматривает проведение разъяснительной работы с фермерами и внедрение инновационных методов ведения молочного хозяйства, совместную работу с другими компаниями в сфере производства молока и молочной продукции, а также консультации с правительствами в целях совершенствования политики в отношении метановых выбросов, проведения исследований и оказания поддержки фермерским хозяйствам.

Кроме того, компания учредила партнерство с Фондом защиты окружающей среды (EDF) — некоммерческой организацией, работающей почти в 30 странах мира. Сотрудничество предусматривает проведение научных исследований, сбор данных о выбросах, просветительскую работу, внедрение инновационных моделей финансирования и т. п.

Алена Миклашевская