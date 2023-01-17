HeadHunter: две трети нижегородцев отмечают негативное влияние спецоперации на их работу

Около 60% нижегородцев считают, что спецоперация, санкции и частичная мобилизация негативно повлияли на их работу, сообщил сервис по поиску работы Head Hunter по итогам собственного опроса. Позитивные изменения на фоне событий 2022 года отметили только 3% респондентов, еще 16% заявили, что случившееся никак не отразилось на их деятельности.

Чаще других о негативном влиянии спецоперации и ее последствий на карьеру говорили работники сферы искусства, развлечений и массмедиа (84% респондентов этой группы), маркетинга и рекламы (83%), IT-специалисты (75%), продавцы (73%) и сотрудники банка (72%).

Больше всего тех, кого не коснулись эти события, среди представителей сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (по 42% опрошенных этой группы), «Медицина и фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба» (38%).

Елена Ковалева