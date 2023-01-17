ФНС по Татарстану требует с ПСО «Казань» 4,7 млрд рублей

Управление ФНС по Татарстану требует у ПСО «Казань» Равиля Зиганшина 4,7 млрд руб. Дело о банкротстве казанской компании рассматривает Арбитражный суд Татарстана, передает «Бизнес Onlinе».

Иск в суд поступил еще 7 декабря. Суд посчитал, что данное заявление будет учитываться как требование о вступлении в дело о банкротстве ПСО «Казань». Первым здесь иск подало ОСК «Ресурс». Сумма там составила 219,4 млн руб.

Отмечается, что до банкротства ПСО «Казань» и «Ресурс» работали вместе. Первое выступало генподрядчиком, а второе — подрядчиком при проведении работ. При этом, по данным издания, обе компании обвинили «в недобросовестных схемах по получению необоснованной налоговой выгоды». «По описанной судом схеме деньги перечислялись в счет предстоящих поставок для получения налоговой выгоды в виде возмещения НДС. Однако поставки были фиктивными, а средства — заемными», — говорится в сообщении.

При этом дело о банкротстве ПСО «Казань» оставили без движения, поскольку заявитель не предоставил доказательств того, что копия искового была направлена должнику, а также не представил сведений об оплате госпошлины.

"Ъ-Казань"