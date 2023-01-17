В Приморье возбуждено третье уголовное дело из-за нарушения сообщения с островом Путятина

Прокуратура Приморского края сообщила о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК) чиновниками администрации ЗАТО Фокино. Поводом послужили проблемы с транспортным сообщением с островом Путятина, административно входящим в состав ЗАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плашкоут «Путятин»

Фото: Правительство Приморского края Плашкоут «Путятин»

Фото: Правительство Приморского края

Население острова (около 1 тыс. человек) может добраться до материка только при помощи морского транспорта. Пассажирскую линию, связывающую остров Путятина с поселком Дунай (входит в ЗАТО Фокино), обслуживает плашкоут (грузовое судно) «Путятин». Но в июле прошлого года судно вышло из строя и встало на длительный ремонт. После этого островитяне могли добраться до материка на катерах частных лиц по завышенным ценам. Между тем, как сообщает надзорное ведомство, несмотря на то что плашкоут находился в ремонте и не перевозил пассажиров, с июля по декабрь 2022 года администрация ЗАТО Фокино предоставила судовладельцу—перевозчику четыре субсидии на общую сумму 14,5 млн руб.

Ранее, в декабре прошлого года, следственным управлением СКР по Приморью было возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны чиновников администрации ЗАТО Фокино. «Из-за ненадлежащего контроля должностных лиц администрации ГО ЗАТО Фокино за пользованием коммерческой организацией судном СП ''Путятин'', а также расходованием денежных средств, выделенных в качестве субсидий на его ремонт, жители острова Путятина долгое время не могут пользоваться переправой между островом и материком»,— сообщало следствие.

Транспортная блокада острова фактически повлекла за собой 15 января смерть 35-летней местной жительницы, которую не смогли оперативно доставить на материк для оказания медицинской помощи. По этому факту следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Регулярное пассажирское сообщение между островом Путятина и материком возобновлено только 16 января, после окончания ремонта плашкоута. В конце декабря прошлого года за невыполнение поручения по обеспечению транспортного сообщения с островом Путятина губернатор Приморья Олег Кожемяко уволил заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Григория Плотницкого.

Алексей Чернышев, Владивосток