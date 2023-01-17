Эксперты назвали самые популярные на Кубани автомобили с пробегом

По данным сервиса «Авито Авто», в Краснодарском крае наибольшим спросом в прошедшем году пользовались автомобили с пробегом класса С. Доля продаж таких машин от общего годового объема составила 28,4%. Второе место по популярности заняли автомобили класса B — 25,5%, а третье — кроссоверы (SUV) — 17,6%. Также были востребованы большие семейные автомобили (D). Доля их продаж в 2022 году составила 8,2%.

Из автомобилей с пробегом класса С покупатели на Кубани чаще всего выбирали ВАЗ-2107 (средняя цена — 80 тыс. руб.), Ford Focus и ВАЗ-2110.

В классе B лидерами продаж стали Lada Priora (средняя цена — 270 тыс. руб.), Hyundai Solaris и Lada-2114 Samara.

«Нива» (средняя цена — 298 тыс. руб.), Kia Sportage и Chevrolet Niva оказались самыми востребованными в сегменте SUV, а Volkswagen Passat (средняя цена — 350 тыс. руб.), BMW 3 и Mercedes-Benz C-класса — среди автомобилей с пробегом класса D.

Маргарита Синкевич

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