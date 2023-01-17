Сборы фильма «Чебурашка» в Краснодарском крае превысили 200 млн рублей

Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко на Кубани достигли 208,2 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Фото: START

С 1 по 17 января в регионе прошло 6,4 тыс. показов киноленты, которые посетили 575,9 тыс. зрителей.

В России семейная комедия «Чебурашка» установила новый рекорд, собрав 13,5 млн зрителей менее чем за три недели. Общая касса, по последним данным ЕАИС, составляет более 4,2 млрд руб. До этого в числе лидеров кинопроката были фильмы «Движение вверх» и «Холоп».

Съемки «Чебурашки» проходили в Сочи на морской набережной, в парке «Дендрарий» и санатории «Орджоникидзе», а также в Кисловодске и Пятигорске. Созданием фильма занимались студии Yellow, Black and White и START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС.

Фильм рассказывает об обитателе апельсиновой рощи по имени Чебурашка. Однажды совершенно случайно он попадает в мир людей, где знакомится с замкнутым и грубоватым садовником по имени Гена (Сергей Гермаш). С этого момента начинаются приключения Чебурашки и Гены в небольшом городе на побережье Черного моря. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» составляет 7,8.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram