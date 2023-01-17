Недостроенное здание у Приокского рынка выставят на торги

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск минимущества об изъятии у собственника недостроенного здания на территории Приокского рынка. ООО «Ореол» с 2006 года не смогло достроить на участке торговый комплекс. Теперь объект выставят на торги, сообщил министр Сергей Баринов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Нижегородской области Фото: минимущества Нижегородской области

Инвестор должен был возвести торговый центр на участке к 2016 году, но не смог завершить работы к этому сроку. Договор аренды участка с «Ореолом» продлили еще на три года, но к 2019 году здание все еще не было сдано. В 2020 году договор аренды был расторгнут.

«В ближайшее время выставим недострой на торги. Это первый в регионе случай изъятия объекта незавершенного строительства путем продажи его с публичных торгов. Объект должен получить добросовестного застройщика, готового достроить его с учетом вида разрешенного использования – торговый комплекс»,– написал Сергей Баринов в Telegram-канале.

Участок, на котором появился стихийный рынок, будет передан Нижегородскому институту развития использования земель (казенное предприятие НИРИЗ). В сентябре 2023 года там планируется организовать крытый рынок, чтобы привыкшие к этому месту предприниматели смогли продолжить работу законно.

Анастасия Еремина