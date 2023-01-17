Мэр Ярославля хочет оснастить дворы ливневой канализацией

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о расширении перечня работ при благоустройстве по проекту «Наши дворы». Об этом господин Молчанов сказал на общегородском совещании 17 января.

В проекты благоустройства хотят включить устройство ливневой канализации, освещения и видеонаблюдения.

«Смотрим необходимость строительства и обустройства ливневой канализации. Обсуждаем вопросы по освещению территории. И обсуждаем вопросы по установке камер наблюдения для обеспечения безопасности и включения их в систему «Безопасный город»»,— заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Ранее за счет бюджета по проекту «Наши дворы» в основном выполнялись работы по укладке асфальта, установке скамеек, игровых и спортивных городков. Жители Ярославля неоднократно просили включить в состав работ ливневую канализацию, так как во время дождей дворы заливает вода.

Всего в рамках проекта «Наши дворы» в 2023 году Ярославль получит около 290 миллионов рублей из областного бюджета. На этой неделе городские власти определят адреса дворов, где будет проходить благоустройство. К 20 марта проекты благоустройства дворов должный пройти госэкспертизу.

Проект «Наши дворы» в Ярославской области реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Михаила Евраева.

Антон Голицын

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале