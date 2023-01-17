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Разведчику из Башкирии присвоено звание Героя России

Старшине Алмазу Сафину присвоено звание Героя России посмертно, следует из указа президента России Владимира Путина.

37-летний Алмаз Сафин исполнял обязанности разведчика-оператора разведывательного взвода разведывательной роты 237 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 30 сентября 2022 года он принимал участие в СВО на Украине, указано в документе.

Военнослужащий погиб 14 января во время боев на Красно-Лиманском операционном направлении в районе населенного пункта Кременная. В ходе артиллерийского налета Алмаз Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь. Десантники под его командованием уничтожили танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Алмаз Сафин скончался от полученных ранений.

Майя Иванова

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