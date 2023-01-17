Жителя Саратова будут судить за убийство матери из корыстных побуждений

Саратовский облсуд рассмотрит уголовное дело 25-летнего горожанина, который обвиняется в убийстве матери из корыстных побуждений. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина длительное время делал ставки в букмекерских конторах и нуждался в финансах. Несколько лет он брал в долг у своей матери, денежные средства проигрывал и не возвращал. В общей сложности он задолжал ей более 1 млн руб.

Вечером 19 января 2022 года молодой человек и его мать находились в квартире одного из домов на 1-ой Прокатной, между ними произошла ссора, и женщина потребовала вернуть долги.

Злоумышленник нанес матери многочисленные ножевые ранения и задушил электрическим кабелем, установило следствие.

Марина Ковалева