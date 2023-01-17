Возбуждено уголовное дело из-за затягивания капремонта дома на 20 лет

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту необоснованного переноса срока капитального ремонта многоквартирного дома в Туймазах, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, согласно республиканской программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, капремонт в доме по улице Южная в Туймазах был запланирован на 2023-2025 годы. Жильцы дома с 2019 года неоднократно обращались в администрацию района о необходимости проведения ремонта фасада – дом продувается, что ведет к значительному снижению температуры воздуха зимой. В 2020 году на общем собрании собственников квартир было принято решение о проведении капремонта в 2021 году.

Однако комиссия по вопросам капремонта при администрации района перенесла сроки капремонта на 2038-2040 годы, что нарушило права и законные интересы жильцов дома, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

«В настоящее время следователями исследуются условия проживания в многоквартирном доме, степень его износа, правовые основания переноса сроков ремонта», отметили в СКР.

Влада Шипилова

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