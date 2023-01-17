Каршеринговый автомобиль вылетел на лед Фонтанки после полицейской погони в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга в ночь с 16 на 17 января произошло ДТП с участием Hyundai Solaris, принадлежащим каршеринговому сервису. Водитель-нелегал, уезжая от полиции, пробил ограждение на набережной Фонтанки и вылетел на лед. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль с гражданином ближнего зарубежья за рулем сотрудники ГАИ остановили для проверки документов около полуночи, но мужчина, испугавшись выдворения в связи с проблемами с документами, попытался уехать.

«На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке водитель, увеличив скорость, продолжил движение, создавая угрозу жизни и безопасности граждан. При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки»,— говорится в сообщении полицейского главка.

В результате 25-летний водитель попал в больницу с переохлаждением. В полиции по факту произошедшего организовали проверку.

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