За год воронежцы почти в два раза больше оплатили штрафов за нарушение ПДД, а их сумма возросла в три раза

В 2022 году жители Воронежской области заплатили 2,8 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на сумму почти 2 млрд руб. По данным губернатора Александра Гусева, в 2021-м было оплачено лишь около 1,5 млн штрафов на сумму 673 млн руб.

Такие цифры глава региона привел по итогам доклада вице-губернатора Сергея Трухачева о развитии в Воронежской области системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. «В последние годы мы активно вкладываемся в эту сеть, а Сергей Борисович, как куратор отрасли, предлагает решения и улучшения,- напомнил в своем телеграм-канале господин Гусев. - Дело даже не в том, что весь этот денежный рост областное правительство внесет через региональный дорожный фонд в ремонт и строительство дорог. А в том, что ритмично развивающаяся система повышает безопасность дорожного движения и, следовательно, безопасность всех воронежцев, которые являются пешеходами, водителями и пассажирами».

По данным «Ъ-Черноземье», региональные власти могут привлечь дополнительные средства в такие «инвестиции в человеческий капитал».

Андрей Цветков