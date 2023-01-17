В Набережных Челнах ждут случаи заболевания новым штаммом коронавируса — Роспотребнадзор

В Набережных Челнах в данный момент ждут случаи заболевания новым штаммом коронавируса — «кракен». Об этом заявил глава территориального отдела управления Роспотребнадзора по Татарстану в городе.

По его словам, новый штамм является очень заразным и быстро распространяющим, однако он переносится не тяжелее, чем остальные. Кроме того, данный штамм не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он очень заразный, быстро распространяющийся.

«Кракен» передается тем же воздушно-капельным путем, как и другие инфекции.

"Ъ-Казань"