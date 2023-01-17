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В Набережных Челнах ждут случаи заболевания новым штаммом коронавируса — Роспотребнадзор

В Набережных Челнах в данный момент ждут случаи заболевания новым штаммом коронавируса — «кракен». Об этом заявил глава территориального отдела управления Роспотребнадзора по Татарстану в городе.

По его словам, новый штамм является очень заразным и быстро распространяющим, однако он переносится не тяжелее, чем остальные. Кроме того, данный штамм не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он очень заразный, быстро распространяющийся.

«Кракен» передается тем же воздушно-капельным путем, как и другие инфекции.

"Ъ-Казань"

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