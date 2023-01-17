Жителя Башкирии признали виновным в призывах к терроризму и экстремизму

Центральным окружным военным судом Екатеринбурга 44-летний житель Белебея Вячеслав Никоноров признан виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму в интернете. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

По версии следствия, мужчина с июля по декабрь 2021 года систематически публиковал на своей странице в одной из социальных сетей тексты с призывами к совершению террористического акта «в отношении представителей определенных национальностей и правоохранительных органов».

Карина Мамаева

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