СК возбудил дело после жалоб на холод в общежитии колледжа в Кыштыме

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после жалоб студентов кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа на холод в общежитии и аудиториях. В его рамках будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.

Ранее студенты кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа опубликовали в группе «Текслер, помоги» в «ВКонтакте» обращение к руководителю ссуза Вадиму Шульцу, где пожаловались на низкую температуру в учебных аудиториях и общежитии и попросили принять меры.

«С наступлением холодов в нашем общежитии становится невыносимо холодно. В связи с тем, что окна в общежитии старого образца. От окон очень сильно дует, из-за чего студенты мерзнут и часто болеют», — говорится в тексте петиции.