Петербургский «Вагонмаш» на 100% перешел в собственность «Шкоды»

Зарегистрированное в Чехии АО «Шкода Транспортейшн А.С.» стало единственным собственником петербургского завода «Вагонмаш» (бывший вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова) после выхода из предприятия российской «Синары», пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно информации сервиса, зарегистрированная в Пльзене АО «Шкода Транспортейшн А.С.» вступило в права собственности в конце 2022 года.

Напомним, «Вагонмаш» планировалось превратить в основную площадку по производству транспорта совместного предприятия «Синара-Шкода». Однако осенью 2022 года «Синара» приняла решения выйти из состава учредителей завода.С июля 2022 года «Синара-Шкода» была переименована в ООО «Городской трамвай». Чешская Skoda Transporation a.s. вышла из состава учредителей, передав свои акции самому «Городскому трамваю».

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