Исполняющей обязанности главврача поликлиники №10 в Ижевске стала Наталья Волчкова

Исполняющим обязанности главного врача городской поликлиники №10 в столице Удмуртии стала Наталья Волчкова. Как сообщила в Telegram заместитель представителя правительства республики Эльвира Пинчук, госпожа Волчкова займется улучшение качества и доступности медпомощи, привлечением молодых специалистов и завершением ремонта в женской консультации.

Общий стаж работы Натальи Волчковой в здравоохранении составляет 23 года. Ранее, с 2011 года, она работала заместителем главврача клинико-диагностического центра ДГКБ №7, а в 2016 году стала заместителем главврача ГП №10.