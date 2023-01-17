МГТУ получит грант в 21 млн рублей на разработку сплава для выпуска прокатных валков

Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) получит грант в 21 млн руб. на разработку состава сплава для выпуска двухслойных прокатных валков станов горячей прокатки с диаметром бочки более 1 м. Средства выделят в связи с победой вуза в конкурсе минобрнауки региона, сообщают в пресс-службе МГТУ.

Реализацией проекта университет займется совместно с Магнитогорским заводом прокатных валков. Партнеры планируют разработать новый состав сплава, который станет аналогом зарубежных. Его можно будет применять для производства валков черновой группы клетей прокатных станов.

«Наш сплав будет сочетать в себе комплекс уникальных свойств. Важно добиться определённой твердости, устойчивости к воздействию высокой температуры, прочности. Только в этом случае можно освоить выпуск новой продукции», — поясняет завкафедрой литейных процессов и материаловедения МГТУ Николай Феоктистов.

В вузе отмечают, что совместные с Магнитогорским заводом исследования материалов для прокатных валков ведутся около трех лет. Необходимость в разработке нового сплава выросла из-за дефицита валков на многих металлургических заводах РФ после прекращения поставок из-за рубежа.