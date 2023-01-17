В Башкирии примут закон об усилении безопасности аттракционов

В Башкирии предложили сделать предметом регионального государственного надзора соблюдение юрлицами и предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, сообщили в пресс-службе Курултая республики. Деятельность будет финансироваться из бюджета региона.

Соответствующий проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов» одобрен комитетом Курултая по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму и рекомендован к принятию в первом чтении на пленарном заседании в конце января.

Майя Иванова

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