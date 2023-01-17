SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Краснодаре

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, в Краснодаре самую большую зарплату сейчас предлагают руководителю отдела продаж в медкомпании — 90 тыс. руб. На второй строчке — должность менеджера по активным продажам в Национальном институте инновационных технологий с зарплатой от 85 тыс. руб.

На Заводе измерительных приборов кубанской столицы супервайзеру по разливной продукции предлагают от 80 тыс. руб., а также компенсацию топлива и связи. Кроме того, в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий января вошли менеджер по привлечению корпоративных клиентов в крупном банке (от 70 тыс. руб.) и торговый представитель HoReCa (от 65 тыс. руб.).

Всего SuperJob проанализировал 99 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Исследование показало, что самые большие зарплаты в январе предлагают в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

На прошлой неделе самой высокооплачиваемой вакансией в кубанской столице SuperJob назвал должность разработчика iOS. Соискателю обещали оклад от 150 тыс. руб.

Маргарита Синкевич

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