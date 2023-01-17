Потребление электроэнергии в Татарстане по итогам 2022 года увеличилось на 3,6%

В Татарстане по итогам прошлого года потребление электроэнергии увеличилось на 3,6%. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу Регионального диспетчерского управления Татарстана Андрея Большакова.

Увеличение потреблении электроэнергии связано с ростом производства на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки. В частности, электропотребление «Татнефти» увеличились за год на 14%, а ТАНЕКО — на 23%.

Кроме того, по итогам прошлого года в Татарстане на 5,2% увеличилась выработка электростанций. Это произошло за счет запуска Лемаевской ПГУ-ТЭЦ на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 495 МВт, за счет хорошей «приточности» по Нижнекамской ГЭС», а также за счет роста выработки тепловыми электростанциями.

"Ъ-Казань"