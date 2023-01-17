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В столкновении микроавтобуса и «Камаза» под Саратовом погиб один и пострадали четверо человек

В Саратовской области началась проверка по факту ДТП, в результате которого погиб один и пострадали четверо человек. Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, сегодня в 3.39 на трассе Саратов-Балашов в Лысогорском районе 27-летний водитель за рулем микроавтобуса совершил встречное касательное столкновение с «Камазом». В результате ДТП погибла 47-летняя женщина, водитель микроавтобуса госпитализирован, трое пассажиров также обратились за медицинской помощью. Водитель большегруза не пострадал.

Марина Ковалева

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