Квартира загорелась в доме в Воткинске из-за неисправности робота-пылесоса

В Воткинске причиной пожара, произошедшего 14 января в многоквартирном доме, стал робот-пылесос. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, возгорание произошло на четвертом этаже в 2-комнатной квартире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Семья поставила робот-пылесос на зарядку и ушла из дома, однако из-за технической неисправности и несоблюдения правил пользования тот загорелся. Пожарных вызвали бдительные соседи.

Приехавшие спасатели установили автолестницу, разбили окно и предотвратили возгорание.