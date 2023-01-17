Власти Ростова определили места для выгула собак в городе

В Ростове-на-Дону утвержден перечень мест, где разрешен выгул собак. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Согласно документу, выводить питомца на прогулку можно на специализированные площадки, находящиеся по адресам: ул. Бабушкина (пр-кт Стачки), парк им. Н. Островского, сквер им. «Дортмунда», парк им. Октября; парк на Комсомольской площади, сквер «Комсомольский», парк Осенний; ул. Добровольского- бул. Комарова, парк им. Красниченко (пл. Гагарина, 1), территория по ул. Вересаева; парк им. А. Собино, парк Димитриевский, сквер «Комсомольский» по ул. Малиновского, парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

Также дозволяется выгуливать собак на улицах города, в парках, на пустырях, где нет массового скопления людей. На территориях детских, образовательных и лечебных учреждений и территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства, выгул запрещен. Также вход с животным запрещен в заведения общепита.

Владельцев животных обязали убирать за ними. Запрещается прогулка с крупной собакой детей до 14 лет, а также лиц в состоянии алкогольного опьянения.

Анастасия Назарова