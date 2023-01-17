Врач медико-санитарной части МВД по Башкирии признан виновным в покушении на мошенничество

Демский районный суд Уфы признал 41-летнего врача ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по РБ» Нияза Биккулова виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в апреле 2022 года к подсудимому обратился знакомый полицейский с просьбой оказать содействие в получении заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в МВД в связи с получением военной травмы. На основании заключения полицейскому должны были начислить и выплатить единовременную компенсацию в связи с болезнью в размере около 3 млн руб.

Несмотря на то, что медработник не мог повлиять на результаты комиссии и знал, что полицейского и так признают негодным в связи с заболеванием, принял предложение и потребовал взамен около 970 тыс. руб.

Сотрудники полиции задержали Нияза Биккулова после получения денег. Он признал вину.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период, со штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишил возможности занимать должности, связанные с функциями представителя власти на два года.

Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что по результатам служебной проверки в сентябре 2022 года врач был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Майя Иванова

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