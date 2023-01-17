Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на 10-летнюю девочку

Иглинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

По данным ведомства, во дворе частного дома в селе Тавтиманово Иглинского района на десятилетнюю девочку напала собака. Сообщается, что собака была не на привязи и без намордника.

По данным республиканского минздрава, пострадавшую госпитализировали в уфимскую городскую детскую больницу №17, где ей наложили 11 швов. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте