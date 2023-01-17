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В прошлом году пермским безбилетникам выписали штрафов на 26 млн рублей

За 2022 год в отношении безбилетников в Перми составлено 15,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 26,7 млн руб., сообщили «Ъ-Прикамье» в городском департаменте транспорта. На сегодняшний день из них взыскано 3,1 млн руб. (12% от назначенной суммы штрафов).

Как пояснили в департаменте, такая разница связана с длительной процедурой взыскания штрафов. В настоящее время прорабатываются возможные варианты сокращения этого времени путем интеграции с сервисом «Госуслуги» и автоматизации направления информации о неоплаченных штрафах в УФСПП. «Цель штрафов состоит не в пополнении городского бюджета, а в том, чтобы приучить пассажиров к мысли о неотвратимости наказания за неоплаченный проезд. Вместе с тем департамент транспорта использует разные механизмы повышения собираемости платежей»,— подчеркнули в мэрии.

Напомним, с 16 июля вступили в силу изменения в краевой закон об административных правонарушениях, повышающие штрафы за неоплату проезда в общественном транспорте в пять раз. Теперь размер штрафа при первом нарушении составит 2,5 тыс. руб. и 5 тыс. руб. при повторном. Стоит отметить, что увеличение количества безбилетных пассажиров произошло на фоне внедрения бескондукторной системы оплаты проезда. На прошлой неделе в мэрии заявили, что прорабатывают вопрос о возвращении кондукторов на наиболее проблемные маршруты.

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