В Челябинской области ввод жилья вырос на 8,3% по итогам 2022 года

По предварительным итогам в 2022 году в Челябинской области построили 1,87 млн кв. м жилья. Это на 8,3% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании по итогам работы строительного комплекса в прошлом году.

«Несмотря на все сложности, в регионе построили 1 млн 870 тыс. кв. м жилья. Изначально планировали 1 млн 650 тыс. Около миллиона квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, но хорошими темпами растет и строительство многоквартирных домов. И сейчас почти во всех муниципалитетах области появляется новое жилье»,– написал глава региона в своем telegram-канале.

По данным правительства региона, в 2023 году, согласно федеральному проекту «Жилье», в Челябинской области необходимо ввести в эксплуатацию 1,8 млн кв. м. На сегодня выданы разрешения на строительство 501 многоквартирного дома с жилой площадью более 2,2 млн кв. м. Алексей Текслер напомнил участникам совещания о том, что к 2030 году в регионе должны строить ежегодно до 2,8 млн кв. м жилой недвижимости.