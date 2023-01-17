В Тюмени полиция задержала мужчину, который мог разрубить голову собаке

Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Тюмени, которого подозревают в нападении на пса Оскара, которого нашли с раздробленной головой в мусорном баке. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным (ст. 245 УК РФ).

По предварительным данным, тюменец в своей квартире нанес топором телесные повреждения собаке, после чего выбросил ее в мусорный бак. Сейчас полицейские проводят следственные мероприятия, чтобы установить все детали происшествия.

Пса Оскара обнаружили черепно-мозговой травмой нашли на прошлой неделе. Благодаря помощи волонтеров ветеринарам удалось спасти ему жизнь. Сейчас животное остается в тяжелом состоянии, но, по данным волонтерского движения «ЖиВи», уже сам может держать голову. Однако у него обнаружили проблемы с печенью, селезенкой и мочевым пузырем.

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