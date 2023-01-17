Прокуратура в Кузбассе проверяет сообщения о застрявших в снегу машинах скорой помощи

Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, содержании автомобильных дорог в отношении коммунальных служб. Поводом для нее послужил случай в Березовском с застрявшими машинами скорой помощи. Известно, что 14 января 2022 года две машины скорой после отработки сигнала и оказания медицинской помощи пациенту не смогли проехать и застряли в снежных массах. Правоохранители отмечают, что с 31 декабря 2022 по 14 января 2023 года работы по очистке дорог от снега в городе надлежащим образом не производились.

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Лолита Белова