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обновлено 09:18

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье выросла за неделю на треть

За неделю с 9 по 15 января 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 26 439 случаев ОРВИ и гриппа, что выше показателя прошлой недели на 30,1%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Приостановлена образовательная деятельность в 63 группах 34 дошкольных образовательных учреждений Пермского края.

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