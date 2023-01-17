Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье выросла за неделю на треть

За неделю с 9 по 15 января 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 26 439 случаев ОРВИ и гриппа, что выше показателя прошлой недели на 30,1%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Приостановлена образовательная деятельность в 63 группах 34 дошкольных образовательных учреждений Пермского края.