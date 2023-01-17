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обновлено 09:05

Замглавы Косинского округа обвиняется в халатности при покупке жилья для детей-сирот

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении действующего заместителя главы администрации Косинского округа. Чиновник обвиняется в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2020 года между администрацией Косинского округа и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на приобретение четырех жилых помещений в двух домах. Квартиры предназначались для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Заместитель главы Косинского округа, являясь председателем комиссии по приемке жилья и зная о том, что члены комиссии не обладают специальными познаниями в области строительства, не обеспечил обязательное участие специалистов контрольно-надзорных органов, вследствие чего грубые, визуально определимые нарушения, допущенные при строительстве жилых домов, не были выявлены в ходе проведения осмотра жилых помещений. В результате преступного бездействия обвиняемого было приобретено непригодное жилье. Бюджету муниципального района причинен ущерб на сумму 6 млн руб., затраченных на приобретение квартир и выполнение работ по приведению их в нормативное состояние.

Материалы уголовного дела, а также подготовленного искового заявления прокурора о взыскании с обвиняемого суммы ущерба будут направлены в Косинский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.

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