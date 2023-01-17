В Краснодаре в 2023 году начнут масштабную модернизацию ливневок

В Краснодаре в 2023 году начнут масштабную модернизацию ливневых канализаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Строительство новой ливневки запланировано на улице Дмитриевская Дамба на участке от улицы имени Горького до улицы имени Суворова. Планируется, что новый объект решит проблему с подтоплениями в данном районе.

В текущем году завершится проектирование еще семи ливневых канализаций: на улицах Береговая, Садовая, имени Братьев Дроздовых, 1-й проезд имени Айвазовского, Таманской, ливневки, отводящей стоки от жилых домов № 3, 5 на улице 2-я Пятилетка и дома №125/1 на улице Ставропольской и проект строительства сетей ливневок в поселке Северном.

Кроме проектирования и строительства новых объектов в городе запланировали расчистку существующих ливневых канализаций. В прошлом году в Краснодаре расчистили 153,1 км таких стоков.

Анастасия Донскова

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