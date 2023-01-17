Суд продлил конкурсное производство в отношении Миасского машзавода

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Решение принято 16 января. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Решение о продлении срока конкурсного производства еще на шесть месяцев было принято на собрании кредиторов должника, состоявшегося 30 декабря 2022 года. 10 января конкурсный управляющий ММЗ обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал завод «Роскосмоса» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство в июле прошлого года. Заявление о банкротстве в феврале 2021 года направил сам ММЗ из-за задолженности в размере 2,38 млрд руб. Руководство завода объясняло долг недостаточным объемом заказов в течение долгого периода, а также высокой закредитованностью и высокими расходами на выплату процентов. На момент введения конкурсного производства суд удовлетворил требования 12 кредиторов на общую сумму порядка 2 млрд руб. Крупнейшими из них является Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск»: в реестр включены требования в размере 1,3 млрд руб. и 540 млн руб. млн руб. соответственно.