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Депутат заксобрания Прикамья сменил комитет

Депутат краевого заксобрания Александр Житников перешел в другой комитет. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, господин Житников вошел в состав комитета по развитию инфраструктуры. Ранее депутат состоял в комитете по социальной политике. Соответствующее решение было принято на заседании краевого парламента в ноябре.

Александр Житников является депутатом заксобрания третьего созыва (с февраля 2021 года) от Октябрьского, Березовского, Суксунского и Кишертского округов. Входит во фракцию «Единой России».

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