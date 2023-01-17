Клиент ограбил таксиста в Красноярском крае

В Красноярском крае за вооруженное нападение на водителя такси задержан его пассажир. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным полиции, ночью в отдел полиции «Боготольский» обратился 22-летний водитель такси. Заявитель сообщил, что на него напал клиент, который похитил сотовый телефон и портмоне с документами, банковскими картам и небольшой суммой денег.

Полицейские выяснили, что таксист получил от диспетчера заказ на поездку из села Тюхтет в город Боготол. В пути сидевший на заднем сиденье пассажир приставил к горлу водителя нож и потребовал остановиться. Злоумышленник забрал ценности и приказал выйти из машины. Чтобы пассажир не похитил и автомобиль, таксист, выждав момент, когда тот выйдет из салона, нажал на педаль газа и поехал в отдел полиции. Нападавший не успел заскочить обратно в машину.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель села Тюхтет. У него изъяли похищенное имущество, а также нож. Следователи предъявили ему обвинение по ст. 162 УК РФ (разбой) и добились заключения под стражу.

Илья Николаев