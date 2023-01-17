Ликвидацию мэрии Пермского района доверили главе аппарата

Власти Пермского округа запустили процесс ликвидации старой администрации Пермского муниципального района, зарегистрированной еще в 1992 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ликвидационная комиссия сформирована 12 января. Ее председателем назначен Сергей Ермаков, глава аппарата мэрии. Заявление о ликвидации юридического лица поступило в ФНС 13 января.

Напомним, осенью 2022 года был образован Пермский муниципальный округ вместо Пермского муниципального района. В округ вошло 10 теруправлений, тогда как в район входило 17 поселений. Пермский район стал последней реформированной территорией местного самоуправления в Прикамье, с 2017 года все районы Прикамья были реорганизованы в округа.