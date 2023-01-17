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Припарковавшийся на обочине водитель «ВАЗ-2112» погиб в результате наезда «КамАЗа» в Удмуртии

16 января около 15:00 на участке объездной дороги столицы Удмуртии около деревни Якшур произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель «КамАЗа» врезался в стоящий на обочине в попутном направлении автомобиль «ВАЗ-2112».

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия мужчина 1973 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля, получил смертельную травму. Его пассажира 1982 года рождения госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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