Припарковавшийся на обочине водитель «ВАЗ-2112» погиб в результате наезда «КамАЗа» в Удмуртии

16 января около 15:00 на участке объездной дороги столицы Удмуртии около деревни Якшур произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель «КамАЗа» врезался в стоящий на обочине в попутном направлении автомобиль «ВАЗ-2112».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия мужчина 1973 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля, получил смертельную травму. Его пассажира 1982 года рождения госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка.