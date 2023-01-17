Власти Прикамья изымут шесть участков на Разгуляе

Правительство Пермского края утвердило распоряжение об изъятии шести земельных участков и нескольких строений в микрорайоне Разгуляй. Согласно документу, подписанному 20 декабря, изъятие недвижимости в Разгуляе необходимо для комплексного развития территории микрорайона.

На двух крупных участках площадью 906 кв. м (севернее квартала №41) и 422 кв. м (ул. Петропавловская, 1аа) располагаются гаражи-боксы, принадлежащие 32 физическим лицам. На участке по ул. Петропавловской, 1 (323 кв. м), принадлежащем Сергею Некрасову, находится здание склада. Две крупные площадки на ул. Петропавловской, 1а (2 тыс. кв. м и 7,7 тыс. кв. м) числятся за Корпорацией развития Пермского края. На самом крупном участке (7,7 тыс. кв. м) расположено здание бывшей мебельной фабрики. КРПК также принадлежат и несколько других строений на этих участках. Территорию в 576 кв. м арендует ОАО «МРСК Урала».

Напомним, в 2022 году краевые власти утвердили решение о комплексном развитии территории (КРТ) в Разгуляе. Речь идет об участке площадью 2,4 га, на нем построят новый оперный театр. Позднее зону КРТ утвердили и для соседней территории в 3,8 га, размещенной между Петропавловским собором и примыкающим к Северной дамбе СНТ №63. Эти земли предназначены для благоустройства.