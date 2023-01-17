Претендентов на пост главы фонда капремонта отберет федеральный Минстрой

Конкурсная комиссия по выборам гендиректора регионального фонда капитального ремонта направила на согласование в Минстрой РФ все поступившие заявки. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в краевом минЖКХ. Напомним, в середине декабря на конкурс поступило четыре заявки, среди них — и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший заместитель генерального директора организации Наталья Киселева, пермский предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих.

После прохождения согласования в Минстрое конкурсная комиссия вернется к рассмотрению заявок.

Должность гендиректора краевого фонда капремонта стала вакантной в январе 2021 года, когда возглавлявший организацию с 2017 года Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где из-за обрушения строительного перекрытия погибли две женщины. Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. В начале ноября этого года минЖКХ региона объявило конкурс, в результате которого должен быть выбран новый, полноценный глава фонда капремонта.