Снайпер из Североуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Североуральска (Свердловская область) Юрий Удовица, сообщили на странице администрации города во «ВКонтакте». Прощание с военным состоится в среду, 18 января в ДК «Горняк» в пос. Калья.

По данным Е1.ru уральца призвали в рамках частичной мобилизации в конце сентября. Он был снайпером и имел серьезный боевой опыт, поскольку воевал в Чечне. В последнее время Юрий Удовица работал монтажником-высотником вахтовым методом.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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