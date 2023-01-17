МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Сочи

В горах Сочи на высоте свыше 1,5 тыс. м на текущей неделе существует опасность схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Специалисты отметили, что неделей ранее из-за угрозы схода лавин закрывались трассы на горнолыжных курортах Красная Поляна, Роза Хутор и «Газпром». Лавинная опасность в течение недели также объявлена в Карачаево-Черкессии. Там вероятность схода лавин возможна в горах на высоте от 2,5 тыс. м.

Эксперты института дополнили, что гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям. В частности, в Краснодарском крае на водоемах прошли снего-дождевые паводки без подтопления территорий. При этом уровень воды в реках Кубани поднимался до 135 см. На текущей неделе угроза подтоплений сохранится в регионе. Аналогичную ситуацию прогнозируют в Крыму и Севастополе.

Анастасия Донскова

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