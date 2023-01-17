В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла почти на 50% за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области вырос на 48,2% на прошлой неделе по сравнению с предыдущей. Всего зарегистрировано 92,23 случая на 10 тыс. населения. В целом эпидпорог превышен на 48,8%, а среди взрослых – в 2,3 раза, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

На прошлой неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла во всех возрастных группах, но больше всего среди школьников – на 83% и взрослых – на 58,9%. Среди детей от 3-6 лет регистрировать грипп и ОРВИ стали чаще на 49,6%, 0-2 лет – на 35,2%.

Уровень заболеваемости среди детей 7-14 лет и 3-6 лет ниже эпидемического порога, 0-2 лет соответствует эпидпорогу.