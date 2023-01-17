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«Сибпроектлеспром» купил акции завода «Тяжстанкогидропресс» за 47,7 млн рублей

Новосибирское АО «Сибпроектлеспром» приобрело на торгах 65,39 тыс. обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс». Аукцион прошел в ходе процедуры банкротства владельца акций – ООО СМЦ «Стиллайн».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документации торгов, лот был выставлен на торги за 45,4 млн руб. «Сибпроектлеспром» оказался одним из двух претендентов на акции «Тяжстанкогидропресса» с предложением 47,7 млн руб. Реализованные ценные бумаги находятся в залоге АО «БКС Банк».

По данным об аффилированных лицах на 30 июня 2022 года, в распоряжении СМЦ «Стиллайн» находилось 75,0002 голосующих акций ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Сибпроектлеспром» занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Выручка предприятия по итогам 2021 года составила 35,9 млн руб., чистый убыток – 5,6 млн руб. Собственники не раскрываются.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее имущество «Тяжстанкогидропресса» было продано за 1,17 млрд руб. московскому АО «Металлсервис».

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Валерий Лавский

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