В Прикамье реорганизовали бюро судмедэкспертизы

Министерство здравоохранения региона упразднило ГКУЗ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». Эти данные содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс».

По информации ресурса, 20 декабря прошлого года было зарегистрировано ГБУЗ Пермского края «Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомических исследований». Его возглавил Владислав Лесняков, ранее руководивший упраздненным ГКУЗ. «Реорганизация проведена в связи с тем, что оба учреждения используют схожее оборудование и имеют в своем штате специалистов идентичных специальностей»,— пояснили в минздраве Пермского края.