В Новосибирской области осудили пассажира, устроившего дебош на борту самолета

Суд города Обь (Новосибирская область) приговорил к одному году и семи месяцам колонии пассажира, устроившего дебош на борту воздушного судна. Об этом рассказали в суде. Обвиняемого освободили в зале суда, поскольку он отбыл назначенный срок в СИЗО пока шло следствие и судебное разбирательство (день, проведенный в СИЗО, приравнивается к полтора дням колонии общего режима).

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел в декабре 2021 года на борту самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск. Во время полета пассажир стал хватать бортпроводников и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, сообщала пресс-служба МВД России.

Пассажиры и члены экипажа связали дебошира и после приземления самолета передали сотрудникам транспортной полиции новосибирского аэропорта Толмачёво. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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Илья Николаев