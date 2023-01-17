Из-за сильной метели в Хакасии перекрыты дороги для общественного транспорта

В Хакасии сразу несколько дорог регионального значения закрыты для движения общественного транспорта из-за непогоды, сообщает ГИБДД региона. В частности, ограничено движение на автодорогах «Абакан – Саяногорск», «Абакан-Бея», «Бея-Саяногорск» и «Бея-Аскиз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Приостановлено движение автобусов с автовокзалов в Абакане, Саяногорске и Бее. Госавтоинспекция Хакасии также рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте до стабилизации ситуации.

В Кемеровской области, где сегодня отмечены метель и обильные осадки, на трассы выехали экипажи ГИБДД. «Полицейские патрулируют трассы, обеспечивают безопасность движения, снижая скорость автомобильных потоков, и оказывают помощь водителям, которые в ней нуждаются», - сообщает ведомство.

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Лолита Белова